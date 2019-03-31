​Ляшко вляпался в серьезный скандал на выборах: ему светит три года тюрьмы

Кандидат в президенты Олег Ляшко на выборах нарушил тайну голосования, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

В МВД Украины заявили, что дадут правовую оценку его действиям, передает "Украинская правда".

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая так же может квалифицироваться как имеющая признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования", - сообщил на брифинге советник главы МВД Иван Варченко.

Он подчеркнул, что закон запрещает демонстрацию бюллетеня на избирательном участке. Также нельзя рассказывать присутствующим, за кого гражданин отдал свой голос, поскольку это расценивается как агитация.

По словам Варченко, публичный показ отметки в бюллетене - это нарушение закона (ч. 1 ст. 7 "О выборах президента Украины"), нормы которого предусматривают ответственность до трех лет тюрьмы.

Нарушил законодательство и нардеп Игорь Мосийчук. Он проголосовал на избирательном участке в родном городе Лубны Полтавской области и сфотографировал свой бюллетень, на котором стоит отметка. Снимок нардеп опубликовал в Facebook.

Такое же нарушение допустил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич. Он сфотографировался с развернутым бюллетенем возле урны. Несмотря на то, что фамилии кандидатов на фото размыты, бюллетень четко видели присутствующие на избирательном участке.

Снимок с бюллетенем опубликовал на своей странице в соцсети и мэр Житомира Сергей Сухомлин, подписав фото коротко: "Гражданский долг выполнил". Позже он удалил снимок.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-пол и сообщать о ходе голосования.