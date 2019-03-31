РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

31 марта

17:00
Гороскоп на завтра: Овны будут купаться в сексуальности, а Весам нужно срочно заняться финансами
16:57
Стала известна фамилия мужчины, избивавшего в Одессе бойцов Нацгвардии после ДТП: опубликовано фото
16:54
В Запорожье произошло смертельное ЧП во время выборов
16:52
​Ляшко вляпался в серьезный скандал на выборах: ему светит три года тюрьмы
16:40
Скандальная легенда ММА бросил вызов звезде Голливуда
16:36
Побег с бюллетенями, подкуп избирателей и поджог урны: какие нарушения фиксируются на выборах
16:30
Лукашенко выдал перл о человеческих копытах: видео и реакция соцсетей
16:25
​В Харькове "гонщик" на Lexus мощно прошелся по нескольким авто: фото масштабного ДТП
15:50
Один из лучших футболистов мира восхитил сеть интимным фото
15:45
Кормят лапшой и готовятся к турниру PlayStation: эксклюзивные фото из штаба Зеленского
15:30
В Киеве создан объединенный штаб, который следит за выборами по всей Украине
15:25
Яценюк проголосовал на выборах и рассказал, чего ждет от кандидатов: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве создан объединенный штаб, который следит за выборами по всей Украине

воскресенье, 31 марта 2019, 15:30

В Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-полы и сообщать о ходе голосования.

Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

Объединенный штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии" создан для того, чтобы в день выборов президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации о процессе выборов, следить за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотреблениях на участках.

"Наша задача - проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Нам вважливо, чтобы изменение или оставление власти состоялось легитимным способом", - сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ, председатель ОО "#ДЕЙСТВИЕ" Андрей Шараскин.

По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

"На сегодня почти 1000 наблюдателей от наших организаций, зарегистрированных в ЦИК. Волонтеры есть каждом регионе, чтобы следить всели законно происходит. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях осуществляется исследования: собирается информация", - сообщил он.

В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины", общественная платформа "#ЗахистиCвийГолос", сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива "#ТвийГолос", "ГРОМ ЦИК" - общественный контроль за выборами президента Украина, Общественная инициатива "Стрелецкая легион" и другие.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Политика Тема:
Теги: выборы

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина не сможет разорвать отношения с Россией 50-60 лет - Алексей Арестович

Ложь на выборах президента: как фейки помогают победить

Посадить Гонтареву: тема развала банковской системы станет ключевой во втором туре

Борьба за голоса в регионах: кто и как кует победу на выборах президента

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: