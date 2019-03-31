В Киеве создан объединенный штаб, который следит за выборами по всей Украине

В Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-полы и сообщать о ходе голосования.

Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

Объединенный штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии" создан для того, чтобы в день выборов президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации о процессе выборов, следить за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотреблениях на участках.

"Наша задача - проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Нам вважливо, чтобы изменение или оставление власти состоялось легитимным способом", - сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ, председатель ОО "#ДЕЙСТВИЕ" Андрей Шараскин.

По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

"На сегодня почти 1000 наблюдателей от наших организаций, зарегистрированных в ЦИК. Волонтеры есть каждом регионе, чтобы следить всели законно происходит. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях осуществляется исследования: собирается информация", - сообщил он.

В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины", общественная платформа "#ЗахистиCвийГолос", сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива "#ТвийГолос", "ГРОМ ЦИК" - общественный контроль за выборами президента Украина, Общественная инициатива "Стрелецкая легион" и другие.