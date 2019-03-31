Победа Зеленского в первом туре выборов: что сказал Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, после объявления первых результатов выборов президента, обратился к избирателям Владимира Зеленского, который занял первое место на выборах.

"Хотел бы отдельно сегодня обратиться к молодому поколению. Вы видите изменения в стране, но хотите чтобы они были быстрее, глубже и качественнее. Я понял мотивы вашего протеста. Я вас услышал. Пожалуйста, услышьте и вы меня. Все что мы делали в течение 5 лет - для будущих поколений", - подчеркнул он.

Кроме того, он заявил, что в первом туре Украинt удалось провести свободные и демократические выборы и заявил, что 21 апреля, во время второго тура, страна снова сдаст "тест на нашу европейскость, наше соответствие европейской политической культуре, цивилизационным стандартам Европейского Союза".

Он также отметил, что такой острой конкуренции, как во время этой кампании 2019 года, "у нас не было еще ни на одних президентских выборах".

Также Порошенко заявил, что "Москва надеялась на свою победу уже сегодня".

Он также напомнил, что когда Киеву придется проводить переговоры с Россией, то "будет представлять ее не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин".

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