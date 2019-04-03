Порошенко дали необычные советы для победы на выборах

Нынешнему президенту Украины Петру Порошенко дали советы, как победить на выборах и продолжить занимать пост главы государства.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Ему нужно перезагружать свою кампанию и имидж. Главная ошибка, которую может допустить сейчас президент – продолжать так же вести свою кампанию", - рассказал политолог Петр Олещук.

Так и есть, на этих выборах не сработал прием политиков разделения страны на условных "своих" и "чужих".

"Разделение общества на две части - тех, кто со мной и тех, кто против меня - уже не работает. Зеленский набрал свой процент голосов не только потому, что проводил кампанию, которая эффективно била по его целевой группе, но и потому, что не участвовал в грызне основных кандидатов", - прокомментировал ситуацию аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Заявление Порошенко о готовности к "глубокому и предметному диалогу" с непереубежденными как раз и свидетельствует о том, что акценты кампании будут смещаться.

Но одной только готовности к диалогу для прокачки более крупных мышечных групп рейтинга недостаточно. К этому можно отнести одиозных членов группы поддержки президента, например, мэров Одессы и Харькова: Труханова и Кернеса соответственно.

"Сохранение в полном составе теперешней команды будет означать, что он не собирается ничего менять. В таком случае, у тех, кто не голосовал за Порошенко, возникает твердая уверенность, что они все сделали правильно. Если же Порошенко будет вести диалог с теми, кто близок к нему по убеждениям, но критиковал его, то президент может догнать и перегнать Зеленского", - подчеркнул Тышкевич.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "От войны к холодильнику или форс-мажор: как Порошенко выиграть выборы".