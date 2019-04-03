От войны к холодильнику или форс-мажор: как Порошенко выиграть выборы

Центральная избирательная комиссия обработала практически все протоколы участковых избирательных комиссий. И хотя официально результаты голосования еще не обнародованы, уже очевидно, что во втором туре схлестнутся два кандидата на высший пост в стране: Владимир Зеленский и Петр Порошенко. При этом, действующий гарант ушел в уверенный отрыв от Зеленского… проиграв шоумену почти 15%. А значит, в оставшиеся три недели Петру Порошенко придется кардинально поменять свою избирательную кампанию, чтобы существенно нарастить мускулы рейтинга, иначе президентскую булаву просто не удержать. Какие упражнения стоит выполнять президенту, чтобы во время паузы между турами прирастить электоральную массу, и сработает ли это, разбирался "Апостроф".

Кого убеждать

Еще до выборов социологи прогнозировали Зеленскому достаточно большой процент поддержки избирателей, определяя ему первое место среди кандидатов. Правда, эксперты и политики со стажем уверяли, что рейтинг шоумена надутый, и целевая аудитория актера просто не дойдет до избирательных участков, променяв бюллетень на шашлык за городом. Однако электорат Владимира Зеленского до участков дошел, еще и как дошел, успев и галочку за кандидата поставить и мясо пожарить.

Сразу после оглашения первых результатов экзит-полов, когда стало понятно, что на первое место гаранту не вырваться, Петр Порошенко в своем избирательном штабе заявил: "Я готов к глубокому и предметному диалогу с теми, кого не успел убедить перед первым туром. Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня", - подчеркнул президент.

Но чтобы заниматься переубеждением, для начала нужно определиться: а кого все-таки нужно переубеждать? Очевидно, что избиратели Зеленского снова проголосуют за шоумена и во втором туре, но остается условно бесхозный электорат политиков, которые на президентских выборах получили весомые проценты, но заняли более низкие позиции. Речь идет о Юлии Тимошенко, Юрии Бойко, Анатолии Гриценко, Игоре Смешко, Олеге Ляшко, Александре Вилкуле и Руслане Кошулинском.

"Скорее всего Порошенко подберет электорат Кошулинского и частично Гриценко. Что касается других, более или менее серьезных кандидатов, вряд ли будут глобальные переходы голосов, и особых возможностей электорального расширения у президента нет", - пояснил "Апострофу" политолог Петр Олещук.

Правда, Гриценко уже заявил, что не собирается поддерживать действующего гаранта во втором туре. Но это, конечно же, не значит, что избиратели экс-министра обороны поступят так же.

Гриценко уже заявил, что не собирается поддерживать действующего гаранта во втором туре Фото: UNIAN

Петр Порошенко может подобрать избирателей и Игоря Смешко, которые желали бы видеть во главе страны классического державного мужа. Также у гаранта есть шанс перетянуть на себя часть электората Юлии Тимошенко, которым, в принципе, близки тезисы про "армію, мову, віру", но они принципиально не голосовали за Порошенко в первом туре, а во втором туре принципиально не проголосуют за Владимира Зеленского.

А вот ситуация с подбором голосов для лидера "Квартала" складывается намного более удачно, чем для Петра Порошенко. Согласно данным ЦИК, больше всего голосов за Зеленского отдали жители юга и востока Украины: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. В этих же регионах Юрий Бойко стал вторым, соответственно, у Владимира Зеленского отличный шанс забрать практически весь электорат экс-регионала, а это, на минуточку, чуть более 11,5% голосов избирателей. Кроме того, шоумен консолидирует вокруг себя часть, так называемого, протестного электората Анатолия Гриценко, который за "мародерам тюрьмы", оставшуюся часть избирателей Тимошенко и, конечно же, сторонников Александра Вилкула, которые придут во второй раз на избирательные участки.

"Но разрыв между президентом и Зеленским составляет порядка 2,5 миллионов голосов. И для того, чтобы поменять процентное соотношение, Петр Алексеевич, конечно, может делать все что угодно. Но где он возьмет 2,5 миллиона голосов?" - говорит "Апострофу" политтехнолог Дмитрий Раимов.

Разрыв между президентом и Зеленским составляет порядка 2,5 миллионов голосов фото: Евгений Котенко

Как убеждать

А это самый главный вопрос для президента и его команды на ближайшие три недели. Ведь даже на специальных избирательных участках в зоне проведения операции объединенных сил, голоса военных разделились практически поровну между Верховным главнокомандующим и шоуменом. Получается, что милитаристский крен кампании Порошенко не принес ожидаемых результатов даже там, где у президента теоретически должно быть неоспоримое преимущество.

Факт, что "армія, мова, віра" не может стать абсолютным козырем в борьбе с оппонентами, начали понимать в штабе Порошенко еще за пару месяцев до первого тура, резко активизировав чисто социальные истории, например, назначив с 1 апреля выплаты на третьего ребенка. И хотя формально решение о помощи семьям принимал Кабмин, министр соцполитики Андрей Рева неоднократно подчеркивал, что это инициатива президента. Кроме того, в публичных выступлениях за месяц до выборов гарант стал подчеркивать важность и приоритетность борьбы с бедностью, мол, российскую агрессию Украине удалось сдержать, и в пору подумать о наполнении холодильников.

По мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", используя эту же тактику в течение следующих трех недель, президенту удастся нарастить мускулы рейтинга, но этого мало.

"Ему нужно перезагружать свою кампанию и имидж. Главная ошибка, которую может допустить сейчас президент – продолжать так же вести свою кампанию, называя сторонников других кандидатов умственно неполноценными, врагами Украины", - поясняет Олещук.

Действительно, излюбленный прием политиков разделения страны на условных "своих" и "чужих" на этих выборах не сработал.

"Разделение общества на две части - тех, кто со мной и тех, кто против меня - уже не работает, - комментирует ситуацию "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Зеленский набрал свой процент голосов не только потому, что проводил кампанию, которая эффективно била по его целевой группе, но и потому, что не участвовал в грызне основных кандидатов".

И заявление Порошенко о готовности к "глубокому и предметному диалогу" с непредубежденными как раз и свидетельствует о том, что акценты кампании будут смещаться.

Но одной только готовности к диалогу для прокачки более крупных мышечных групп рейтинга недостаточно. Если продолжать аналогии из фитнеса, президенту нужно срочно урезать в рационе углеводы, которые прибавляют массу, но не мышечную, а жировую, а с ней на соревнованиях не стать первым. К таким нежелательным "углеводам" можно отнести одиозных членов группы поддержки президента, например, мэров Одессы и Харькова: Труханова и Кернеса соответственно.

"Сохранение в полном составе теперешней команды будет означать, что он не собирается ничего менять. В таком случае, у тех, кто не голосовал за Порошенко, возникает твердая уверенность, что они все сделали правильно. Если же Порошенко будет вести диалог с теми, кто близок к нему по убеждениям, но критиковал его, то президент может догнать и перегнать Зеленского", - подчеркнул Тышкевич.

Впрочем, совсем отходить от политики противопоставления команде президента не выгодно. Ведь именно такая стратегия позволит "откусить" проценты у Юрия Бойко. Другое дело, что противопоставление не должно происходить по линии "тупой – не тупой".

"Порошенко уже начал кампанию по противопоставлению опыта и новизны в политике, молодости. Часть электората Бойко пусть и не поддерживает курс Порошенко, но, как минимум, этот человек хотя бы имеет опыт государственного управления. Если посмотреть на социологию предыдущих лет, то мы имеем общество, которое разделено на две группы: от 40 до 48% украинцев считает, что высшие посты в руководстве может занимать любой человек, даже новичок, и примерно столько же утверждает, что высшие посты может занимать только тот, кто имеет опыт государственного управления", - подчеркивает Тышкевич.

Порошенко уже начал кампанию по противопоставлению опыта и новизны в политики, молодости фото:president.gov.ua

Форс-мажор

Остается вероятность, что президент вообще может отодвинуть второй тур голосования на неопределенный срок, например, резко введя новое военное положение.

"Но в этих условиях это будет настолько все шито белыми нитками, что будет значить разрыв отношений с Западом, изоляцию Украины, - уверяет Петр Олещук. – Вряд ли это может принести бонусы Порошенко, а только отсрочит его уход от власти, но тогда этот уход будет более трагичным. Это нужно было делать до первого тура, а теперь всем уже все понятно, и такая ситуация будет выглядеть откровенным установлением диктатуры".

"Сценарий такой в штабах обсуждается. Но если президент решит это сделать, то можно только будет сказать ему спасибо, потому как с введением второго военного положения или исполнением какого-либо другого трюка, рейтинги Зеленского резко возрастут, и его начнут поддерживать уже и в парламенте. Поэтому я не верю, что президент на это пойдет", - добавил Дмитрий Раимов.