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​За и против Порошенко: как и почему голосовали нынешние и бывшие бойцы ВСУ

суббота, 06 апреля 2019, 10:19

В украинской армии за кандидата Владимира Зеленского голосовали контрактники, которые не являются патриотами Украины, а только и надеются, что новый президент поспособствует скорейшему завершению войны.

Об этом пишет "Громадське", ссылаясь на мнения действующих и бывших военных и армейских волонтеров.

По данным наблюдателей "Опоры", среди военных ВСУ действующий президент опередил Владимира Зеленского только на 108 голосов.

Офицер батальона "Айдар" Петр Моругин, единственный, кто согласился на упоминание своего имени в материале, убежден, что высокий процент голосов оппонентов Порошенко объясняется увеличением количества "заробитчан" в рядах ВСУ. Речь идет о тех, кто подписал контракт с ВСУ не из патриотических, а скорее из материальных соображений. Он считает, что такие люди настроены зарабатывать, а не воевать. И поэтому отдают свои голоса тем, кто обещает "быстро закончить войну".

Моругин уверен, что в случае избрания Зеленского вопросы развития армии будет саботироваться, и своего будущего в такой армии он не видит. Говорит, что большинство его собратьев среди добровольцев первого года войны тоже настроены уволится из рядов ВСУ в случае поражения Порошенко.

Те, кто разделяет мнение Моругина, обращают внимание на то, как различаются результаты голосования на спецучастках по мере удаления от "красной зоны" - чем ближе к передовой, тем больше была поддержка действующего президента. Объясняют это именно тем, что "заробитчане" предпочитают держаться подальше от зоны боевых действий.

Некоторые военные считают, что низкий процент голосов за Порошенко в армии - закономерный результат кадровых ошибок. Окружив себя советниками, которые имеют крайне низкий авторитет среди военных, президент последние годы постепенно терял поддержку армии. Из-за своего превосходства и непорядочности советники умножали себе врагов среди офицеров и солдат. Те же из-за отсутствия реакции на это президента со временем становились и его врагами.

Наиболее экзотической из услышанных версий была та, по которой лидерство Зеленского считают "многоходовкой" президентской команды: якобы во всех регионах результаты Зеленского искусственно завышали. Для того, мол, чтобы не допустить к участию во втором туре единого серьезного соперника действующего президента - Юлию Тимошенко.

"Армия - только срез нашего общества", - говорит бывший журналист, а теперь сержант одного из воюющих подразделений.

"В крайние несколько лет для многих из нас было бы две армии: одна - та, которую показывают в телепередачах: хорошо оснащена, с высоко мотивированными и профессионально подготовленными бойцами, пожать руку которым передовую приезжает Главнокомандующий. А вторая - та, в которой мы служим: со старой советской техникой, которая постоянно ломается, с не всегда профессионально пригодными командирами и бесправными солдатами. Но армия, в которой солдаты скидываются деньгами на запчасти для БМП и по два-три месяца в году после ротации гниют на полигонах в дырявых палатках" , - говорит он.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные не воспринимают действующего президента Петра Порошенко как главнокомандующего, поэтому не голосовали за него на выборах президенты 31 марта 2019 года.

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