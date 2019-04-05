Украинский комбат рассказал об отношении бойцов к Порошенко

Украинские военные не воспринимают действующего президента Петра Порошенко как главнокомандующего, поэтому не голосовали за него на выборах президенты 31 марта 2019 года.

Такое мнение "Апострофу" выразил участник боевых действий, командир штурмовой группы батальона "Донбасс", глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.

"Это отношение людей к президенту, который не выполнил своих элементарных обещаний, даже в отношении людей, воюющих на передовой. Это их отношение к тому, что нам врут, обманывают, рассказывают о реформе и обеспечении армии, обеспечении всем необходимым на линии фронта - это на 50% неправда", - считает Костанчук.

По его мнению, мы этого можем не знать, но люди, которые находятся на передовой, видят, как людей в Украине обманывают и говорят, мол, там все хорошо.

"Но это не так. Там не хватает людей, не хватает обеспечения, не хватает вооружения. И главное - нет желания выиграть войну. Те добровольцы, контрактники, которые пошли туда, чтобы выиграть войну, не понимают, почему мы не воюем. Они не имеют концепции, им не объясняют, когда они пойдут в бой, чтобы освободить свою землю и вернуться домой, потому что многие там находится только потому, что хотят освободить свою землю. Этого непонимания им хватает, чтобы не доверять власти, не доверять в данной ситуации действующему президенту. Этот президент не выполняет их надежд и своих обещаний", - добавил глава "Партии защитников Украины".

Следовательно, военные не понимают, сколько они еще там будут и, главное, когда вернутся домой. "И власть не может им ответить, потому что есть какие-то кулуарные договоренности, Минский процесс, который по большому счету уже сдох давным-давно", - добавляет эксперт.

Кроме того, Констанчук отметил, что Минский переговорный процесс себя исчерпал и нужно формировать другую новую форму переговорного процесса, возможно, с привлечением Соединенных Штатов Америки.

"Но этого не делают. Почему не делают, мы не знаем. Мы можем только предположить, что это выгодно кому-то. Почему в переговорном процессе Медведчук? Почему в переговорном процессе Кучма? Там больше вопросов, чем ответов, а, следовательно, общество просто не доверяет ни этому процессу, ни тому, что происходит кулуарно за этим процессом", - вопрошает Тарас Костанчук.

По его убеждению, коррупционный скандал в армии также повлиял на голосование и еще больше углубил кризис и недоверие военнослужащих к действующему руководству, к президенту, который не может не знать, что делают его люди.

"Даже если мы этого точно не знаем, но естественно, что мы все можем предполагать, как могло быть на самом деле. Каждый солдат представляет, что на месте президента, если бы у тебя был друг по бизнесу Гладковский, товарищ с десятилетним стажем, и ты его поставил на ключевую должность не просто так, а для того, чтобы он там делал какие-то махинации, зарабатывал денег. Это обычная человеческая логика. Поэтому, когда президент никак не реагирует на скандал - чтобы Гладковского арестовали, уволили, арестовали имущество - это даже не коррупция, а мародерство с точки зрения воюющих солдат", - резюмирует Констанчук.