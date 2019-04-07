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​Кто выиграет от ошибок Зеленского-президента: названа неожиданная фамилия

воскресенье, 07 апреля 2019, 19:38

Опрометчивые шаги Владимира Зеленского как президента будут играть на руку Юлии Тимошенко, поднимая ее рейтинг.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Обидно за Юлию Владимировну. Опять ей помешали эти 2,5%. Они не позволили ей стать президентом, когда она боролась с Януковичем в 2010 году, а сейчас случилось то же самое. Но я лично считаю, что Юлия Владимировна Тимошенко - это и есть единственный победитель", - убежден Гайдай.

По его словам, Тимошенко все равно проиграла бы Зеленскому, а так она может спокойно готовиться к парламентским выборам.

"Перед ней все равно прямая дорога в парламент. Все свои планы она может реализовать, поборовшись за место в Верховной Раде. Более того, она еще может нарастить свой рейтинг. Она имеет свои железные 15% (по итогам первого тура выборов Тимошенко заняла третье место, получив 13,40% голосов, - "Апостроф"), а может рассчитывать и на все 20%. И для парламентской партии это победный процент", - считает политтехнолог.

Как убежден Гайдай, Зеленский на которого возложены большие надежды, начнет делать ошибки и разочаровывать. Тогда Тимошенко станет более популярной.

"Зеленскому нужно будет строить новую партию, но пока есть только его бренд с высоким рейтингом, который будет падать естественным образом, потому что это всегда бывает после избрания президента. Потом все будет зависеть от его действий. Возможно, он будет действовать эффективно, возможно, нет. Но на этом фоне самым сильным игроком все равно остается Тимошенко. Всех, кого можно потерять, она уже потеряла. Сегодня ее путь определен. На пресс-конференции (интервью записано 2 апреля, - "Апостроф") она уже сказала, что идет в парламент, начав таким образом свою кампанию", - подытожил эксперт.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента.

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