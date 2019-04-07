Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента

В Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба происходила между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. В результате Леди Ю во второй тур не прошла. Почему не стоит удивляться выбору украинцев, и какая судьба ожидает топовых политиков дальше, в интервью "Апострофу" рассказал политтехнолог СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ.

Ад второго тура

- Как вы прокомментируете промежуточные результаты выборов? Что вас удивило, если вообще удивило?

- Ничего не удивило, а победа Владимира Зеленского вполне ожидаема, понятна, да и вся социология ее предсказывала. Безусловно, самая успешная кампания до этого момента была у Петра Алексеевича Порошенко. Все-таки после Мальдив, падения рейтинга до 4%, надо было очень постараться, чтобы взлететь почти до 16% (15,95% по итогам голосования, - "Апостроф"), но мы видели, какие пропагандистские мощности на него работали. Более того, ставка была сделана и на страх – один из наиболее действенных элементов кампании.

С Зеленским все проще. Его несла ситуация. Есть протест против несправедливости, отсталости, грабежа, коррупции, которые сейчас сконцентрированы на Петре Порошенко и всей украинской власти. Я думаю, что Порошенко выжал из этой кампании все, что возможно. Более того, я думаю, он рассчитывал, что отрыв Зеленского составит процентов пять, которые потом можно было бы наверстать, применяя админресурс и фальсификации. Теперь, наверное, его штаб осознает, что возникший отрыв уже не ликвидировать. Более того, Зеленский будет во втором туре только прибавлять.

- За счет чего?

- Смотрите, если в первом туре играют рейтинги, то во втором туре уже антирейтинги. Такого антирейтинга, как у Петра Алексеевича, нет ни у кого. У Зеленского он совсем небольшой. Обидно за Юлию Владимировну. Опять ей помешали эти 2,5%. Они не позволили ей стать президентом, когда она боролась с Януковичем в 2010 году, а сейчас случилось то же самое. Но я лично считаю, что Юлия Владимировна Тимошенко - это и есть единственный победитель.

- Почему вы так считаете?

- Потому что для нее этот ад закончился. Она бы все равно проиграла Зеленскому во втором туре, а так для нее теперь все ясно. Она не ушла с политического горизонта. Перед ней все равно прямая дорога в парламент. Все свои планы она может реализовать, поборовшись за место в Верховной Раде. Более того, она еще может нарастить свой рейтинг. Она имеет свои железные 15% (по итогам первого тура выборов госпожа Тимошенко заняла третье место, получив 13,40% голосов, - "Апостроф"), а может рассчитывать и на все 20%. И для парламентской партии это победный процент.

- У нее появится возможность создать коалицию в парламенте?

- Над этим надо работать. Скорее всего, президентом станет Владимир Зеленский. На него возложены большие надежды. Он начнет делать ошибки и разочаровывать. Зеленскому нужно будет строить новую партию, но пока есть только его бренд с высоким рейтингом, который будет падать естественным образом, потому что это всегда бывает после избрания президента. Потом все будет зависеть от его действий. Возможно, он будет действовать эффективно, возможно, нет. Но на этом фоне самым сильным игроком все равно остается Тимошенко. Всех, кого можно потерять, она уже потеряла. Сегодня ее путь определен. На пресс-конференции (интервью записано 2 апреля, - "Апостроф") она уже сказала, что идет в парламент, начав таким образом свою кампанию.

Зеленскому нужно будет строить новую партию, но пока есть только его бренд с высоким рейтингом фото: Евгений Котенко/Апостроф

- А что ждет Зеленского?

- Его ждет ад второго тура, потому что теперь все, что делал штаб Петра Порошенко в части компромата и противодействия своим противникам, сконцентрируется на нем. Мы услышим, что Зеленский и детей жареных ел, и рептилоидом является, и так далее...

Потом у него будет ад президентства, потому что количество тех проблем, которые придется решить, будет колоссальным. А с Тимошенко все понятно: вот ее электорат, вот ее планы, вот парламент, который надо избрать.

Судьба президента

- А какой, по-вашему, будет политическая судьба Петра Порошенко, в случае проигрыша?

- Очень туманной. Мы понимаем, что коррупционные скандалы, которые бесконечно вскрывались в течение его президентства, будут продолжаться. Он, конечно, будет стремиться в парламент, чтобы вновь получить иммунитет, но его фракция БПП будет сыпаться. Да она и так уже сыпется. Оттуда уходят еврооптимисты, уйдет и "Удар". Кличко не захочет быть рядом с потерявшим власть Порошенко. Вообще, там многие не захотят быть рядом с ним.

- Союз Юлии Тимошенко с Владимиром Зеленским возможен?

- Такой союз невозможен. Я думаю, Юлия Тимошенко понимает, что та часть электората, на которую она рассчитывала, ушла к Зеленскому. Да Юлия Тимошенко и сама заявила, что союза с Зеленским не будет. А слухи о том, что Тимошенко поддерживает Зеленского, которые распространялись во время ночи голосования - это не более чем слухи.

- Можно ли сказать, что лидирующий результат Зеленского – это месть народа действующей власти?

- По-разному. Здесь и неприятие той атмосферы страха, которую создал за последний год Порошенко в нашей стране, неприятие того раскола, который он внес в гражданское общество бесконечными спорами о том, кто больший украинец; неприятие имитации реформ и коррупции, которая снова расцвела пышным цветом и протест против разворота в сторону России под патриотическими лозунгами. Ведь именно Порошенко реанимировал Медведчука, отдал ему телеканал и превратил его в своего спарринг-партнера. Все это играет против него. Более того, Порошенко все время говорил о прошлом. Про веру, про мову. А с Зеленским ассоциируется что-то новое. Это человек будущего.

- Как распределятся голоса во втором туре?

- Минимум 60% против 30% или даже 70% против 30% в пользу Зеленского. Вряд ли Порошенко нарастит свою поддержку больше, чем в два раза, а вот Зеленский вполне может это сделать.

- А может Порошенко с кем-нибудь договориться до второго тура?

- Он слишком сильно всех против себя настроил. Союзы с его техническими кандидатами будут выглядеть смешно, а политики, которые хотят реального будущего, вряд ли поддержат президента, понимая, что идти в союз с токсичным кандидатом не стоит. Поэтому я не особо верю в союзы с президентом. А вот в союз к Владимиру Зеленскому будут стремиться многие. Но, я думаю, он особо в них не нуждается, потому что…

- У него и так все хорошо сейчас.

- Да, у него и так все хорошо. Там будет другое. Скорее всего, Зеленский нам покажет некую команду – генерального прокурора, министра обороны, министра иностранных дел, претендента на должность премьера, главы Нацбанка. Вот туда будет большой конкурс и большая линейка желающих.

- А вам не кажется, что украинцы опять выдали слишком большой кредит Зеленскому? Не могут ли они опять обжечься на этом?

- Я же вам сказал, что высока вероятность того, что после президентских выборов наступит разочарование Зеленским. Более того, часть власти переберется в парламент, потому что у нас же парламентско-президентская республика. В новом парламенте будет активно обсуждаться тема переформатирования власти, изменений в Конституции и лишения президента части его полномочий именно там, где Зеленский справляться не будет. Это происходило каждый раз. Сильный президент, ориентированный на узурпацию власти, менял Конституцию под себя. Приходил слабый президент - Виктор Ющенко и тогда часть полномочий уходило парламенту и премьеру. Авторитарный президент - Петр Порошенко, снова стянул на себя все, что только можно. Правда, он не менял Конституцию, а старался взять под контроль парламент, применяя подкуп и расставляя нужных людей. Придет слабый президент, и снова часть полномочий уйдет в парламент.

- Тогда нам нужен сильный премьер.

- Совершенно верно, нам нужен сильный премьер. Юлия Владимировна уже начала борьбу за премьерство. Если Зеленский, как президент, будет показывать слабую эффективность, она разовьет деятельность оппозиционную, критикующую и тогда будет перебирать на себя полномочия. Если вдруг Зеленский покажет высокую эффективность, может быть все будет иначе.

Если вдруг Зеленский покажет высокую эффективность, может быть все будет иначе фото: Евгений Котенко/Апостроф

Образ разведчика

- Интересный парламент может получиться: партия "Слуга народа", партия, возможно, Святослава Вакарчука, партия, возможно, ветеранов АТО.

- В партию Святослава Вакарчука я совсем не верю. Эта кампания показала, что лучше Святославу не заниматься политикой.

- Есть еще и Смешко, который только-только начал свою политическую карьеру, но набрал уже практически как Гриценко (по результатам голосования 6,91% получил Анатолий Гриценко, а 6,04% - Игорь Смешко).

- Да, вот это единственное, что меня удивило. Я хочу подумать над этим феноменом изучить его. Я точно понимаю, что проектом Смешко занимались спецслужбы. И не просто спецслужбы, а ветераны спецслужб, то есть это еще даже не СБУ, а КГБ. Я также понимаю, что такой проект без кураторства со стороны Банковой был бы невозможен. И менеджер его очевиден – это Виктор Медведчук, потому что основным каналом донесения был "112 канал", который под его контролем. А Медведчук сегодня все согласовывает с Банковой. Соответственно, я предполагаю, что это какой-то технический кандидат Банковой.



В соцсетях я заметил, что порохоботы вдруг частично начали работать на Смешко. Чаще всего в комментариях под резонансными темами, начали появляться реплики, мол, а что вы скажете про Смешко? Причем, когда я эту историю рассказал человеку, который ездил по регионам в кампании Гриценко, он мне рассказал, что ровно такие же люди работали в каждой аудитории: вставал человек и говорил, а можете ли вы рассказать что-то про Смешко, вот сейчас же Смешко появился. И версия такая вышла, что вот эти люди – это бывшая сеть КГБ. Иногда их называют "тихари". Говорит, довольно сильно страна была наполнена такими людьми.

Есть еще очень важная вещь. Конечно, Смешко – это человек из окружения Дмитрия Гордона (известный журналист, - "Апостроф"), очевидно, с ним дружащий. Рейтинг Гордона тоже сыграл свою роль в случае со Смешко, но там еще было очень точное попадание в образ, ожидание какой-то публики. Здесь, почему-то представляется женщина бальзаковского возраста, которая очень любит вот такой образ Штирлица – человека загадочного, который служил в разведке...

- Надежного...

- Да. Этот образ разведчика у нас начали формировать еще с древнего советского фильма "Адъютант его превосходительства" - такой себе постаревший благородный офицер, который нас спасет. Немножко белогвардеец, но наш. Да, это сработало.