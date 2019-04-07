​"Миротворец" выдвинул серьезное обвинение против Зеленского

Центр "Миротворец" обратился к Совету национальной безопасности Украины, Службе безопасности Украины и Верховной Раде Украины из-за финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского и вмешательства страны агрессора в избирательный процесс в Украине.

Об этом сообщается на сайте центра.

"В процессе своей деятельности, связанной с мониторингом каналов связи представителей российских спецслужб и террористических организаций, 25 февраля 2019 года Центром "Миротворец" получены сведения о том, что спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании предвыборной кампании кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Согласно с имеющимся в Центре "Миротворец" материалами переписки, 25 февраля 2019 года офицер российских спецслужб Пинчук Андрей Юрьевич, дал непосредственное указание фактическому владельцу криптобиржи "WEX" и боевику НВФ Хавченко Дмитрию Васильевичу периодически выводить из криптовалюты в наличные деньги для финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"Учитывая, что указанные действия российских спецслужб несут угрозу Национальной безопасности Украины, информируем Вас для принятия дальнейших неотложных решений со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины", - говорится в обращении.

Пинчук Андрей Юрьевич, 27.12.1977 г.р., гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов 52, кв. 64. Полковник ФСБ под прикрытием, до 2014. один из руководителей в т.н. МГБ непризнанной "ПМР", в 2014-2015 гг. - т.н. заместитель Министра МГБ террористической организации "ДНР".

Хавченко Дмитрий Васильевич, 06.01.1966 г.р., гражданин Украины, зарегистрирован по адресу: г. Симферополь, ул. Ростовская 19А, кв. 100. Боевик НЗФ, позывной "Морячок", фактический владелец криптобиржи WEX, более известный, как один из участников передачи "черных ящиков" уничтоженного в 2014 году российско-террористическими группировками малайзийского самолета Boeing-777 (рейс MH17).

Как сообщал "Апостроф", недавно в базе сайта "Миротворец" появился украинский олигарх Игорь Коломойский.