​Известный украинский олигарх угодил в чистилище "Миротворца": фото

В базе сайта "Миротворец" появился украинский олигарх Игорь Коломойский.

Профиль бизнесмена появился на сайте 20 марта.

"Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале", - говорится в сообщении.

Также Коломойского обвиняют в продаже топлива ВСУ по завышенной цене.

Как известно, 23 марта на канале "1+1" вышла программа "Украинские сенсации", посвященная президенту Петру Порошенко. В программе среди прочего президента обвинили в организации многочисленных коррупционных схем и убийстве собственного брата Михаила.

Как сообщал "Апостроф", после выхода программы Порошенко подал в суд на принадлежащий Игорю Коломойскому телеканал "1+1".