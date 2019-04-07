Порошенко назвал дату и время дебатов с Зеленским

Петр Порошенко согласился на условия кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил дату - 14 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"14 апреля на НСК "Олимпийський", именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 час будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский", - написал Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может колебаться в районе миллиона долларов.