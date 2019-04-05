Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": в НОТУ озвучили стоимость

Стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может колебаться в районе миллиона долларов.

Об этом в интервью LIGA.net заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Как рассказал глава НОТУ, в данный момент прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука, а также решаются вопросы обеспечения безопасности мероприятия.

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около миллиона долларов", - сказал Аласания.

Для сравнения, отметил глава НОТУ, концерт Святослава Вакарчука на столичной арене обошелся в 500 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ЦИК заявили, что дебаты кандидатов в президенты будут финансироваться из госбюджета в том случае, если они пройдут в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.