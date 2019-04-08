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​Будет поздно: у Порошенко объяснили свою позицию по дебатам

понедельник, 08 апреля 2019, 23:24

Проводить дебаты 19 апреля слишком поздно, поскольку следующий за ним день тишины не даст журналистам возможность проанализировать ответы кандидатов, а избирателям - осмыслить их.

Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Именно поэтому у Порошенко настаивают на дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

"Поэтому остается в силе позиция Петра Порошенко провести первые дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский. И Порошенко будет ждать Владимира Зеленского на этих дебатах", - отметил Медведев.

Он добавил, что это ключевая дата, а затем можно проводить дебаты и 19 апреля.

Как сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко готов прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля при условии, что Владимир Зеленский придет в студию "Общественного" 14 апреля.

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