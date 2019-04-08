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​У Порошенко приняли условия Зеленского по дебатам и озвучили свои

понедельник, 08 апреля 2019, 19:53

Президент Петр Порошенко готов прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля при условии, что Владимир Зеленский придет в студию "Общественного" 14 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Порошенко Олег Медведев, пишет издание "ТһеБабель".

"Мы демонстрируем достаточно гибкую позицию в вопросах организации дебатов и нашей гибкости хватит и для того, чтобы говорить о конкретике со штабом Зеленского. Нам главное понимать, что они действительно хотят дебатов, а не цирка и не шоу", - заявил Медведев.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским как 14, так и 19 апреля, согласившись на условия, выдвинутые оппонентом.

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