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Скандальная Фарион придумала новое унижение для русскоязычных украинцев

понедельник, 08 апреля 2019, 07:04

Скандальная бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион, которая ранее устроила скандал, обозвав украинцев дебилами, сделала новое абсурдное заявление о русскоязычном населении Украины.

Соответствующее видео с ее интервью опубликовано в YouTube.

Так, она заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. А если такие люди и есть, то это люди – либо рабы, либо оккупанты.

"У нас слабая нация, которая позволяет себе унижать. И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения. Это или рабы, или оккупанты. И все", – заявила она.

При этом, Фарион уверена, что "эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка и автоматически не должны получать работу".

Как сообщал "Апостроф", ранее одиозная Фарион обменялась ненавистью с официальным представителем СК РФ Владимиром Маркиным.

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