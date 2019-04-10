Из "Самопомичи" разбегаются нардепы: названы фамилии

Часть народных депутатов, входящих в парламентскую фракцию "Самопомичи", собираются покинуть ее.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава партии Андрей Садовой.

"В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомичи" покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", – написал он.

По информации СМИ, фракцию собираются покинуть народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко.

Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрыпник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в конце февраля встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.