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Садовой перед отказом от выбором встретился с Зеленским: раскрыты детали

пятница, 01 марта 2019, 21:14

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в конце февраля встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.

Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был "достаточно мировоззренческий разговор" с Зеленским.

"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый.

Напомним, ранее Андрей Садовой объявил о снятии своей кандидатуры на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового.

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