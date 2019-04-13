Битва самцов: психолог поставила "диагноз" Зеленскому и Порошенко

Батл кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского – это попытка двух самцов показать свое превосходство.

Об этом "Апострофу" рассказала политический психолог Светлана Чунихина.

По словам эксперта, украинцы требуют дебатов между кандидатами в президенты из-за потребности в шоу, а также элементарного желания узнать – кто же скрывается за политической личностью Зеленского.

"Людям хочется и шоу, и есть потребность в содержательной дискуссии, потому что мы имеем дело с противостоянием между хорошо известным кандидатом, отягощенным недостатками, которые ему сильно усложняют победу во втором туре, и кандидатом-джокером, о котором неизвестно почти ничего, кроме его сценарного воплощения и кинематографического образа, который он создал. Но о нем как о политике люди не знают почти ничего, его политическая позиция создана краундфандинговым способом", - считает психолог.

Но главной проблемой этого противостояния является то, убеждена эксперт, что кандидаты перетягивают друг у друга формат: "Зеленскому хочется, чтобы это было шоу, потому что это его стихия, а Порошенко настаивает, чтобы это было содержательно, потому что это его точка силы".

Чунихина также сравнила батл кандидатов в президенты с битвой самцов.

"И попытка показать свое превосходство, и плохо скрываемая агрессия в отношении соперников. Мы видим, как сквозь сценарии политической борьбы проступают древние пласты, в том числе, самцовая конкуренция - попытка постучать себя в грудь, принять угрожающую позу и бросить вызов сопернику и деморализовать его», - считает эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Порошенко ходит по тонкому льду, а Зеленский стоит там, где нужно – психолог.