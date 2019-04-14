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​Комедия дурного вкуса: стало известно, что не так со спорами Зеленского и Порошенко

воскресенье, 14 апреля 2019, 11:49

Все то, что происходит в батле между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не имеет ничего общего с политикой, это – шоу.

Такое мнение выразил "Апострофу" медиаэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун.

"Что удалось сделать Зеленскому, к моему изумлению и огорчению, - ему удалось вытянуть действующего президента в пространство шоу с шутками в стилистике младших классов.

Вместо того чтобы обсуждать программы, что мы делаем с войной, безопасностью, экономикой, что в общем-то принято обсуждать в политической среде, мы обсуждаем тот ли врач, доверяют ли врачу, а почему он не сдал волосы? Мы оказались втянуты в комедию дурного вкуса, когда ты ожидаешь, что сейчас кто-то поскользнется на банановой кожуре и получит пинка от Чарли Чаплина", - убежден эксперт.

По его словам, происходящее между Порошенко и Зеленским - яркие попытки привлечь внимание, которые не имеют ничего общего с политикой.

"При этом у каждого фан-клуба есть возможность сказать, что мой прав, потому что фан-клуб Зеленского считает, что он красавчик, и все равно последнее слово за ним, а фан-клуб Порошенко говорит: "Ну, наш-то настоящий государственник, ему главное провести содержательные дебаты, и он готов хоть на стадионе, хоть любого числа".

И это все не имеет отношения к политике. Это все имеет отношение к шоу-бизнесу. Понятно, что в политике есть элементы шоу-бизнеса: людей нужно заинтересовать, облечь свои тезисы в яркую упаковку, привлечь внимание, но это элементы, а не суть. Шоу-бизнес подменяет политику", - подытожил Ковжун.

Детально читайте в материале "Апострофа": Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке – политтехнолог.

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