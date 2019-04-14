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​Порошенко попал в ловушку Зеленского: озвучен печальный прогноз

воскресенье, 14 апреля 2019, 12:53

Действующий президент Петр Порошенко проиграл своему оппоненту Владимиру Зеленскому, приняв его правила игры.

Такое мнение выразил "Апострофу" медиаэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун.

"Когда ты принимаешь навязанные правила игры, ты проиграл заранее. Если вам предложат побоксировать с Кличко, вы, наверное, откажетесь. Я так точно откажусь. Играть с ним в морской бой? Может быть, я не знаю, как он играет в морской бой, но это все же не его территория", - убежден эксперт.

По его словам, стадион и вся эта история – это на 100% территория Зеленского, территория шоу.

"Это не территория ораторов, это не территория предметной дискуссии. Более того, у стадионного шоу есть свои законы: аплодисменты, рев трибун, динамики, действующие лица видны с трибун очень маленького размера… Rolling Stones отлично себя чувствуют на стадионе, но вообще многие рок и поп-группы избегают стадионов, потому что это очень сложная площадка и это уж точно не площадка для дискуссий", - считает Ковжун.

Политтехнолог предположил, что у Порошенко плохие советчики, которые толкают его на опрометчивые шаги в этом батле кандидатов.

"У меня ощущение, что ему просто советуют плохо. Когда у тебя разрыв в два раза, нужно что-то менять не в месте или способе ведения дискуссии, а нужно, прям, менять, менять. Нужно взять и что-нибудь сделать. Ведь чем отличается действующий президент от претендента? Претендент может только обещать, а действующий президент может делать. Например, если пофантазировать: мы просыпаемся утром и выясняем, что по стране прокатилась волна репрессий, и целая куча людей, о которых говорит пресса, гражданское общество, волонтеры и патриоты, вдруг были сняты с должностей и оказались под следствием. Я вот жду выполнения обещаний, которые он дал участникам инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк"", - подытожил эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке – политтехнолог.

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