РУС. | УКР.

понедельник, 15 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

15 апреля

11:07
​Боевики расстреляли из градов мирных жителей на Донбассе: фото
11:00
Украинские военные заняли серую зону на окраине Донецка: видео
10:50
"Зважені та щасливі-9": названо имя ведущей и нового тренера
10:42
Появилось видео смертельного воздушного удара по боевикам на Донбассе
10:35
​Стало известно о смерти тяжелораненого 20-летнего госпитальера "Смурфика": фото
10:33
Карпаты в снегу: опубликовано свежее фото
10:20
Стало известно, сколько Пугачева заработала за всю свою карьеру
10:18
​Украинские банки закрывают отделения по всей стране: названа внушительная цифра
10:07
​У Зеленского назвали точное время встречи с Порошенко на "Олимпийском"
10:00
Гороскоп на неделю: "терки" у Скорпионов и эгоизм у Близнецов
09:56
В Киеве состоится суд по делу о резонансном убийстве: в сети призывают к протесту
09:45
"Голос країни-9": кто прошел в финал
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​У Зеленского назвали точное время встречи с Порошенко на "Олимпийском"

понедельник, 15 апреля 2019, 10:07

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил, что ждет своего оппонента Петра Порошенко 19 апреля в 19.00 на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов.

Об этом заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии изданию "Интерфас-Украина".

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко, – ред.) 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня (14 апреля, - ред.) не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он.

Детально о выступлении президента Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля читайте в материале "Апострофа": Дебаты Порошенко без Зеленского: полное видео, фото и подробности.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Порошенко может выиграть выборы только в одном случае, - британский эксперт

"Слуги народа": сможет ли Верховная Рада сотрудничать с новым президентом

Дебаты Порошенко без Зеленского: полное видео, фото и подробности

Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке - политтехнолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: