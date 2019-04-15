​У Зеленского назвали точное время встречи с Порошенко на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил, что ждет своего оппонента Петра Порошенко 19 апреля в 19.00 на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов.

Об этом заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии изданию "Интерфас-Украина".

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко, – ред.) 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня (14 апреля, - ред.) не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он.

Детально о выступлении президента Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля читайте в материале "Апострофа": Дебаты Порошенко без Зеленского: полное видео, фото и подробности.