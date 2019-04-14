Что пишут соцсети о самодебатах Порошенко

В воскресенье, 14 апреля, нынешний президент Украины Петр Порошенко прибыл в НСК "Олимпийский" для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который, как и заявлял ранее, на них не пришел.

У пользователей социальных сетей мнения по поводу проведенного мероприятия разделились.

Кто-то отмечал в первую очередь бессмысленность подобных "дебатов", которые, по словам некоторых, превратились в митинг в поддержку Порошенко.

Другие обращают внимание на неявку Зеленского и символичный кадр, на котором Порошенко стоит рядом с пустой трибуной, на которой висит табличка "Владимир Зеленский".

Напомним, подробнее о дебатах между Порошенко и Зеленским, читайте в материале "Апострофа": Порошенко ходит по тонкому льду, а Зеленский стоит там, где нужно – психолог.