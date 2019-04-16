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Что значит неожиданное освобождение Савченко: раскрыт подтекст

вторник, 16 апреля 2019, 20:43
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Стало известно о скрытом умысле, заложенном в освобождении народного депутата Надежды Савченко из-под стражи.

О нем в интервью "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Здесь может быть и умысел, касающийся приближения парламентской кампании. Возможно, есть интерес в том, чтобы Савченко была на свободе и могла вести свою политическую силу, или у кого-то оттягивать (голоса), или даже претендовать на прохождение в Раду, хотя это пока сомнительно", - объяснил он.

По его словам, Савченко – очень экспрессивный человек и она может использоваться как инструмент в будущей политической борьбе.

"Ведь изначально это дело было подконтрольно президенту и его вертикали. Сейчас идет ослабление президента, и много кто понимает, что, скорее всего, он не останется на своем посту. Это открывает окно возможностей для заинтересованных сторон через прокуратуру, используя влияние, просьбы, благодарности для того, чтобы это сделать", - говорит эксперт.

Также Петренко постарался ответить на вопрос, кто же может быть заинтересованной стороной в освобождении Савченко.

"Однозначно, это не представители нынешней власти. Наоборот, это показывает безалаберную работу Генпрокуратуры, а сам Луценко назвал это болезнью судебной системы, которая с 2016 реформировалась по инициативе и под наблюдением Порошенко. То есть это выгодно сейчас оппоненту Порошенко во втором туре выборов. Мол, смотрите, Насирова выпустили, Савченко и Рубана выпустили, хотя обвинения были достаточно серьезными и в том, и другом случае", - уверен он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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