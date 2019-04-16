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Выборы президента 2019
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Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Игорь Петренко считает, что Савченко выпустили под выборы

Игорь Петренко, политический эксперт МПЦИ, специально для "Апострофа" вторник, 16 апреля 2019, 19:02
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Игорь Петренко считает, что Савченко выпустили под выборы Фото: UNIAN

Народный депутат Надежда Савченко вышла на свободу после года пребывания в СИЗО. Суд не продлил меру пресечения в виде содержания под стражей ей и второму фигуранту дела об организации теракта в Киеве Владимиру Рубану, поскольку Генпрокуратура не подала соответствующее ходатайство. Почему в ГПУ не позаботились о ходатайстве и кому может быть выгоден выход Савченко на свободу, - "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Есть несколько причин. Уже [генпрокурор] Юрий Луценко заявил о судебной системе, но ведь не было ходатайства, подготовленного прокуратурой, которое дало бы возможность суду иметь основания для того, чтобы продлить меру пресечения Савченко и Рубану в виде содержания под стражей. В прокуратуре этого не сделали и это проблема их работы.

Но здесь может быть и умысел, касающийся приближения парламентской кампании. Возможно, есть интерес в том, чтобы Савченко была на свободе и могла вести свою политическую силу, или у кого-то оттягивать (голоса), или даже претендовать на прохождение в Раду, хотя это пока сомнительно.

Савченко – очень экспрессивный человек и она может использоваться как инструмент в будущей политической борьбе. Ведь изначально это дело было подконтрольно президенту и его вертикали. Сейчас идет ослабление президента, и много кто понимает, что, скорее всего, он не останется на своем посту. Это открывает окно возможностей для заинтересованных сторон через прокуратуру, используя влияние, просьбы, благодарности для того, чтобы это сделать.

Кто может быть заинтересованной стороной? Сложно сказать. Однозначно, это не представители нынешней власти. Наоборот, это показывает безалаберную работу Генпрокуратуры, а сам Луценко назвал это болезнью судебной системы, которая с 2016 реформировалась по инициативе и под наблюдением Порошенко. То есть это выгодно сейчас оппоненту Порошенко во втором туре выборов. Мол, смотрите, Насирова выпустили, Савченко и Рубана выпустили, хотя обвинения были достаточно серьезными и в том, и другом случае.

Важно понимать, что Савченко еще не оправдали. Это только вопрос меры пресечения. И раз нету ходатайства от прокурора, то на каком основании суд может принимать решение о том, чтобы держать ее под стражей? Напротив, есть ходатайство со стороны защиты, в котором говорится о просьбе отпустить и приводится ряд аргументов "почему": мол, она обязуется приходить (в суд), сдать паспорта и так далее. Более того, Савченко еще не избрали меру пресечения, лишь выпустив ее. А уже на следующем заседании будет решаться вопрос по мере пресечения – на сегодняшний день он открыт. И прокуроры могут подготовить ходатайство.

Поэтому это ни в коем случае не оправдание Савченко и Рубана. Вопрос касается исключительно того, где они будут пребывать до момента объявления приговора. И не стоит исключать, что Надя может вернуться в СИЗО.

Вместе с тем, я далек от того, что это была халатность ГПУ. Скорее всего, речь шла о каком-то деянии с определенным умыслом. Поэтому если ее сейчас отпустили, то я сомневаюсь, что дальше будут брать под стражу.

Реакция украинцев? Дело в том, что к ней интерес уже подупал, и после этого у нас были другие герои и проблемы. Тогда говорили, что она герой, но ведь генпрокурор же показывал фильм. А вопрос доказательной базы и окончательное слово будет за судом.

На выборы президента вопрос Савченко не повлияет. Конечно, это могут использовать сторонники Зеленского. Мол, что это за бардак – сперва нам показывали фильм, где говорилось, что она хотела Раду подорвать, а теперь ее отпустили, хотя она вроде как опасный человек. Но и со стороны действующего президента могут говорить, что чуть ли не Зеленский виноват в том, что отпустили. Хотя понятное дело, что никакого отношения к этому Зеленский не имеет и не может иметь.

Скорее всего, здесь идет речь о парламентских выборах. Мы же понимаем, что могут быть досрочные парламентские выборы в конце июля. Правовая база и юридическая аргументация уже подготовлена – это и решение административного суда, и вопрос того, что фактически с 2016 года у нас нет коалиции, что достаточно легко и просто установить. И ситуация с Савченко скорее всего имеет отношение к парламентским выборам.

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