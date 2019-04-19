Известный журналист указал на то, как Россия превращается в провинцию Украины

Известный украинский журналист Денис Казанский указал на интересную реакцию российских пропагандистов на дебаты кандидатов в президенты Украины в пятницу, 19 апреля.

О ней он написал на своей странице в Twitter.

"На российских каналах "Россия 24", "RT Russia" и "Дожде" собираются транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины. Превращаются потихоньку в нашу информационную провинцию", - заметил журналист.

"Давно уже", "Да уже 5 лет как", "Для РФ дебаты (настоящие) - это фантастическое и невероятное событие. Как полет на Марс. Хотим прикоснуться к истории", "На России по-прежнему сплошное болото и только квакают жабы", - комментируют замечание Казанского в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Казанский указал на хитрый план Кремля управлять Украиной.