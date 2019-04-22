Еще один украинский топ-чиновник подал в отставку

В понедельник, 22 апреля, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Об этом со ссылкой на источник в окружении президента Петра Порошенко сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, Алексей Савченко намерен лично отдать заявление в Администрацию президента.

Позже отставку Савченко журналистам подтвердил представитель Николаевской обладминистрации.

Напомним, Савченко был назначен на должность председателя Николаевской обладминистрации в октябре 2016 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", также 22 апреля руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка принял решение покинуть пост по собственному желанию. Львовская область оказалась единственной в Украине, где действующий глава государства Петр Порошенко набрал большинство голосов избирателей (около 63%).