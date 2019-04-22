RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

22 апреля

20:34
Один из лучших футболистов мира громко высказался о своем рекорде
20:23
​Через год, так через год: Порошенко заявил о намерении вновь стать президентом, видео
20:20
Еще один украинский топ-чиновник подал в отставку
19:55
Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)
19:42
Под АП в Киеве собрались сотни человек: фото и прямая трансляция
19:36
Российский футбольный клуб сыграл в футболках с персонажем из мавзолея: опубликовано фото
19:28
Гривня показала характер в первый день после выборов: данные межбанка
19:16
Известный нардеп решил баллотироваться на выборах в качестве самовыдвиженца
19:16
​Стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе
18:59
Оккупанты в Крыму ополчились против украинского паспорта
18:51
Украинские пограничники рассказали, пустят ли Саакашвили в Украину
18:47
​За кого проголосовали украинские военные на Донбассе: появился ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Еще один украинский топ-чиновник подал в отставку

понедельник, 22 апреля 2019, 20:20
переглянути новину українською

В понедельник, 22 апреля, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Об этом со ссылкой на источник в окружении президента Петра Порошенко сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, Алексей Савченко намерен лично отдать заявление в Администрацию президента.

Позже отставку Савченко журналистам подтвердил представитель Николаевской обладминистрации.

Напомним, Савченко был назначен на должность председателя Николаевской обладминистрации в октябре 2016 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", также 22 апреля руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка принял решение покинуть пост по собственному желанию. Львовская область оказалась единственной в Украине, где действующий глава государства Петр Порошенко набрал большинство голосов избирателей (около 63%).

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент из сериала стал реальным: что говорят иностранные СМИ о победе Зеленского

Шампанское и мысли о новой работе: что происходило в штабах Зеленского и Порошенко

С какими проблемами столкнется следующий президент?

Ополченцы, боевики или террористы: что стоит за обмолвками политиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: