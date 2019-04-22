Первый пошел: украинский топ-чиновник заявил про отставку

Руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка принял решение покинуть пост по собственному желанию.

Примечательно, что Львовская область оказалась единственной в Украине, где действующий глава государства Петр Порошенко набрал большинство голосов избирателей (около 63%).

О своем решении губернатор публично заявил на аппаратном совещании 22 апреля.

"Я оставляю должность председателя областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовщиной, я остаюсь со Львовом, я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня", - сказал Синютка.

При этом чиновник обратился к юридическому департаменту обладминистрации с просьбой оформить это решение документально.

Напомним, что после поражения в первом туре Порошенко говорил, что уволит всех глав облгосадминистраций в случае победы на выборах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко подписал указ, которым уволил Андрея Гордеева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.