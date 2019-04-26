Зеленский тайно встретился с украинским топ-чиновником: СМИ раскрыли детали

Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "УП. Off the record".

По данным журналистов УП, встреча состоялась 24 апреля в офисе "Квартала 95".

Детали разговора между Зеленским и Гройсманом не раскрываются. Известно только, что у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге.

"Он абсолютно нормальный человек", - передал источник издания слова Гройсмана о Зеленском.

Напомним, 23 апреля Гройсман заявил, что уйдет из команды президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой. Он также заявил о необходимости до выборов изменить избирательную систему.

Позже Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским после его инаугурации.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Зеленского, они обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном - о прекращении войны на Донбассе.