Стало известно, о чем Зеленский говорил с Макроном в Париже

Кандидат в президенты Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Париже 12 апреля.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.

Зеленский отметил, что главной темой разговора было прекращение войны на Донбассе.

"Была очень классная теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном - о прекращении войны на Донбассе", – сказал кандидат в президенты.

Также стоит отметить, что Зеленский отвечал на вопросы журналистов на украинском языке.

Комментарий Зеленского из Парижа на 8:50.

Напомним, подробнее о кандидате в президенты Владимире Зеленском читайте в материале "Апострофа": Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария.