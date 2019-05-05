Стоил миллиарды: Кравчук рассказал, как Украину заставили забрать Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как в свое время Украину заставили забрать Крым в состав своей территории и озвучил свой прогноз по возвращению полуострова.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Он может сам вернуться. В 1953 году я был студентом, поступил в Киевский национальный университет. Родился я в Ровенской области. У нас маленькая речка, я никогда не видел моря. И тут мне говорят, что есть возможность поехать в Одессу на Черное море. Группа людей, которые не видели моря, сели на поезд и поехали. Приехали, смотрим, а так случилось, что все море было просто завалено медузами. Там бывает часто в Черном море в Одесской области. Мы пришли, стали, смотрим, люди там тоже ходят и говорят: "Что вы смотрите?" Мы говорим: "Мы студенты". Нам говорят: "Если вы хотите увидеть море, то езжайте в Севастополь". Мы легки на подъем, сели и поехали. Приехали в Севастополь, и я увидел страшную картину - магазины пустые, люди плачут, ходят опухшие - их грызут москиты. Они говорят: "Мы не знаем, что здесь делать, в Крыму". Это те, которые приехали из Орловской, Тамбовской и других областей, которые никогда не занимались, скажем, виноградом, они не знают, что это такое, и говорят: "Мы просим вернуть нас". И они все время писали Никите Сергеевичу Хрущеву. Я это лично видел, будучи студентом. А теперь переселяемся уже в 1954 год. Хрущев едет в Крым, отвечая на эти запросы людей. Они его встречают криками "Забери нас отсюда", он ничего не может поделать с ними и уже не в Москву едет, а в Киев. Приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: "Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться". На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет - нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов", - рассказал он.

Политик уверен, что наступит момент, когда Россия снова не сможет справиться с Крымом и он в конце концов вернется в состав Украины.

"Я это говорю для того, что Крым они забрали тогда, раньше, а справиться с ним не могли. Так и сейчас: у меня точно есть сигналы, что в Крыму не столь проста ситуация. Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым - это не высокое производство, а более затратная территория - и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю", - говорит политик.

Кравчук уверен, что залогом возвращения Крыма является проведение "правильной политики".

"Если мы будем проводить правильную политику, если мы будем у себя проводить реформы и Украина начнет жить нормально, как живут люди в Европе - без коррупции, без бедности такого бешеного масштаба, без войны и так далее, то, я убежден, что те люди, которые с нами общаются, будут видеть, что Украина - это лучшее место, чем любое другое, и я в это верю. Когда это наступит, мне сказать трудно. Я думаю, что никто этого не скажет, но опыт именно такого подхода я вам назвал", - добавил он.

Подробнее о том, как прекратить войну и вернуть Крым, читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук.