Порошенко в последний раз побывал на Донбассе и дал совет Зеленскому: видео

Действующий глава государства Петр Порошенко во время визита на Донбасс в понедельник, 6 мая, заявил, что ему не стыдно смотреть в глаза военным и дал совет победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видео выступления опубликовано на официальной странице президента в Facebook.

"Cвоего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о Вооруженных силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства", - сказал он.

Он также отметил, что за время российской агрессии в Донбассе погибли 2973 украинских бойцов из всех силовых ведомств.

"Хочу подчеркнуть, что мне не стыдно смотреть в глаза украинским воинам и есть о чем отчитываться украинскому народу. Отчитываться о том, что сделано мной на посту президента и Верховного главнокомандующего", - добавил Порошенко.

Также он поручил министру обороны Степану Полторак увеличить на 5 тысяч гривен доплаты тем, кто находится на "передке" к сумме 17000 гривен. При этом Порошенко добавил, что на сегодняшний день выплаты на одного военнослужащего составляют 27 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер рассказал, как Порошенко могли убить на Донбассе.