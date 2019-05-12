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​Дешевый шоубиз: в Украине рассказали, как Зеленский хакнул демократию

воскресенье, 12 мая 2019, 20:32
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Новоизбранный президент Владимир Зеленский хакнул слабую украинскую демократию, его победа – это победа шоу-бизнеса над политикой.

Такое мнение "Апострофу" выразил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

"Победа Володи Зеленского - это победа шоу-бизнеса над политикой. Я бы даже сказал больше - он, таким образом, хакнул слабую украинскую демократию. Показал, что возможно конвертировать телевизионную популярность в политические дивиденды, имея нулевое понятие о политике и нулевой политический опыт. Насколько это безопасно и правильно для этой страны сейчас - покажет время. Но да, это был шоу-бизнес. И довольно дешевый, как по мне. Дешевый по качеству, но, простите, имеем, что имеем", - считает Кондратюк.

По его словам, в команде Зеленского пока нет ни одного нового лица, вселяющего надежду на прогресс в Украине.

"Я не увидел ни одного нового лица, которое бы меня обнадеживало на прогресс в стране, и в этом большая печаль. Еще скажу, если бы Володя показал мне десять или хотя бы пять таких лиц, пять новых политиков с положительным бэкграундом - пусть даже небольшим, - я бы увидел реальный подход. И испытывал бы надежду, что эти люди мыслят иначе, чем та масса, которая сидит сейчас в Верховной Раде, и которой никогда нет на работе в пятницу, как мы неоднократно видели. А пока пришел немного нервный Владимир Александрович, и его команда, в которой кроме непонятного Разумкова - кто еще? А за спиной Зеленского маячит Коломойский.

А, забыл, еще одно новое лицо - охранник нового президента. Я этого всего не понимаю. Но я так обучен, что если не понимаешь - ставь вопрос и говори об этом. Напомню, мы обсуждаем не новый фильм или телепрограмму от студии "Квартал-95", а судьбоносные выборы президента в воюющей с агрессором стране", - заявил продюсер.

Детально читайте в материале "Апострофа": Такое впечатление, что Украина не уважает ни себя, ни своих граждан - Игорь Кондратюк.

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