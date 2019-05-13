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"Минска" теперь нет: в Украине резко высказались о санкциях против России

понедельник, 13 мая 2019, 17:59
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Минские соглашения могут потерять свою силу в случае, если некоторым странам удастся снять с России санкции в Совете Европы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – прим. ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал он в интервью журналистам в Брюсселе в понедельник, 13 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее Климкин рассказал, что готовит ЕС для России.

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