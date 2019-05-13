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​Паспортизация Донбасса: украинский министр рассказал, что готовит ЕС для России

понедельник, 13 мая 2019, 16:42
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 мая в Брюсселе поднял тему необходимости системного ответа на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, передает УНН.

"Я начал сегодня разговор с министрами иностранных дел и комиссарами Европейской народной партии, потом разговаривал с отдельными министрами - с кем только не говорил, в смысле выдачи паспортов. Очень важно, что Евросоюз понимает, что на этот раз какими-то формальными санкциями, персональными, уже не должно закончиться. Это будет точно тем, что у нас называют "измена". Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции, - это не ответ", - сказал Климкин.

Он заявил, что сказал министрам о том, что российская "паспортизация" - это "мегапроблема" не только для Украины, ее национальной безопасности, не только для оккупированных территорий, но и для всех стран Европы.

"Там они начинают задумываться. Я думаю, мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы сделать такой системный ответ. К сожалению, пока очень разные мнения. Но то, что мы должны двигаться к этому ответу, а не ограничиться формальными лозунгами - такого не будет. Мы посмотрели что будет дальше, что должны сделать. С некоторыми из коллег дискуссия лучше, понимаем с полуслова. С некоторыми нужно будет разговаривать дальше", - добавил он.

В то же время глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что ЕС знает о решении РФ, но не планирует давить на Москву из-за него.

"Сейчас мы больше привержены к поиску диалога, а не к давлению, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он.

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны также украинцам. "Это создаст проблемы самой Украине", - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.

Со своей стороны литовский министр Линас Линкявичюс и эстонский министр Урмас Рейнсалу выразились "за" введение санкций против РФ.

Как сообщал "Апостроф", жителей Донбасса "заманивают" по крымскому сценарию: российскими паспортами и пенсией РФ (всего на 818 грн больше украинской).

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