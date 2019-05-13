Трамп собрался встретиться с Путиным: названа дата

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с главой Россией Владимиром Путиным в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Об этом сообщает Reuters.

"Трамп заявил, что его встреча с Путиным может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - пишет издание.

При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не сообщил Москве об инициативе проведения двусторонней встречи президентов РФ и США.

"Еще не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - подчеркнул Песков.

Подробнее об отношениях США и России после инаугурации Трампа, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.