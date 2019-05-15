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Игрушка для битья: известный нардеп объяснил, что готовит Зеленский для Рады

среда, 15 мая 2019, 21:07
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Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не выгодно распускать Верховную Раду, поскольку он попросту может превратить ее в игрушку для битья.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат от партии "Народный фронт", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Я не отношусь к тем людям, которые верят в желание президента Зеленского распускать Верховную Раду", - заявил он.

По словам Геращенко, первая причина в том, что Зеленский и его партия не готовы к досрочным выборам. Вторая причина – ему более выгодно из уходящей Верховной Рады "делать боксерскую грушу и предлагать ей контраверсийные законопроекты, которые будут популярными у людей".

"Верховная Рада будет их отклонять, а он будет иметь прекрасную площадку для ее критики: видите, этих ребят избирать не надо, нужны новые. Поэтому я не верю в роспуск Рады", - заявил нардеп.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не выгодно распускать Раду, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко.

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