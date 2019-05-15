Зеленский против Рады: как депутаты хотят переиграть президента

Владимир Зеленский вступил в свой первый конфликт с Верховной Радой, который касается даты инаугурации президента. Ее обещают назначить уже на этой сессионной неделе, при этом команда Зеленского настаивает на 19 мая. Такая срочность объясняется все еще возможным роспуском Верховной Рады, которой может инициировать новый президент. Однако этот конфликт может стать только "первой ласточкой" в череде последующих. Ведь часть народных депутатов может всячески ставить палки в колеса новоизбранному президенту, фактически превратив его в "свадебного генерала". Подробнее — в материале "Апострофа".

Эпопея с назначением даты инаугурации длится еще с прошлой недели. Владимир Зеленский выпустил видео, в котором в достаточно ультимативной форме потребовал назначить инаугурацию на 19 мая. "Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации... Я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул новоизбранный президент в своем видеообращении.

Зеленский также успел провести совещание с главами фракций, на котором настаивал на том же. Однако встреча не увенчалась успехом и народные депутаты решили отложить вопрос до нынешней сессионной недели. В среду, 15 мая, регламентный комитет ВР проголосовал за семь постановлений, которые будут поставлены на голосование в четверг, 16 мая.

Правда, уверенности в том, за какое именно постановление проголосуют в Раде нет ни у кого, а в команде Зеленского обвиняют нардепов в специальном затягивании голосования. Часть депутатов не под запись прогнозируют, что депутаты "завалят" все постановления, из-за чего дату инаугурации назначит уже председатель ВР Андрей Парубий. Это будет 28 мая, после того как истечет возможный срок назначения процедуры роспуска парламента. Хотя несколько фракций и групп в парламенте высказались за то, чтобы назначить дату инаугурации как можно скорее. Например, это фракции "Батькивщины", "Самопомичи", "Оппозиционного блока", а также группа "Видродження".

Еще недавно за 19 мая готовы были проголосовать и в "Блоке Петра Порошенко", однако как рассказал не под запись один из членов БПП, это изменилось после ультимативного ролика Зеленского.

"На последнем заседании фракции большинство депутатов очень возмущались его хамской манерой общения и решили не "вестись" на его ультиматумы, а пустить по букве закона, и теперь крутят его с этой инаугурацией как могут. Мы и 19 мая были готовы поддержать. Категорически против были только "фронтовики". Теперь же прозвучало еще одно альтернативное предложение — 17 мая, чтобы не затрагивать интересы крымских татар, например",- говорит "Апострофу" один из членов фракции.

В "Народном фронте" называют другую дату — 28 мая, как наиболее выгодную. "Парубий начал нервничать, так как не хочет перевыборов. Он же "накрутил" Яценюка и в итоге получилась такая ситуация", - делится один из "фронтовиков".

Парубий начал нервничать, так как не хочет перевыборов Фото: rada.gov.ua

Тупик и досрочные выборы

Вся эта истерия с инаугурацией показывает одно: отношения Зеленского и Рады зашли в тупик. Зеленский не только не сформировал вокруг себя большинство в Раде, но и поставил себя в безысходное положение, общаясь с депутатами в ультимативной форме. Это может обернуться возникновением таких конфликтных ситуаций и в дальнейшем, а также торможением принятия вносимых Зеленским законопроектов. А это значит, что выполнение даже немногих его предвыборных обещаний будет невозможным. Поэтому, как считают большинство опрошенных "Апострофом" депутатов, наиболее выгодным вариантов развития событий для него остается роспуск Рады.

Формально причин для этого нет, но как прогнозируют нардепы, распустить Раду Зеленский сможет вплоть до 16 июня. "Зацепкой" может стать крайний срок приведения к присяге ВРУ следующего созыва, который приходится на 16 декабря.

Союзниками Зеленского в Раде можно назвать фракцию "Батькивщины", но и они руководствуются собственными причинами. Глава фракции Юлия Тимошенко видит себя следующим премьер-министром.

"На недавнем заседании фракции Юля сказала: поддерживаем его, но сильно не подыгрываем. Она хочет быть номером один, видит себя премьером, но в целом мы пока готовы поддерживать его законопроекты. Но ему сейчас нужно самому выйти к депутатам и сказать, чего он хочет. Пока никто этого не понимает. Ему нужно сформировать под себя коалицию. Дальнейшее общение с помощью роликов ни к чему хорошему не приведет - они к такому не привыкли. Или же все-таки распускать Раду", - прокомментировал "Апострофу" один из нардепов от "Батькивщины".

Впрочем, досрочные выборы в Раду уже не пугают большинство народных депутатов. "Против" от силы человек 100-150. "За" - Юлия Тимошенко. Она, говорят, даже готовится собирать съезд своей команды. "Оппоблок" тоже. Скорее, это относится к Бойко, ему после выборов президента можно удачно конвертировать свой результат. Многие мажоритарщики тоже "за" - это сэкономит им время и деньги. Кроме того, на округах не успеют как следует разыграться их конкуренты.

"Даже большая часть БПП "за", потому что сейчас Порошенко еще может конвертировать свои полученные почти 25% на выборах, а что будет осенью - неизвестно. Скорее всего, его рейтинг упадет, а сейчас он, избавившись от наиболее токсичных людей в списке, сможет получить неплохую фракцию. То же самое и с Зеленским, сейчас он сможет завести в Раду как можно больше своих людей. "Против" только большая часть "фронтовиков", - сказав "Апострофу" один из внефракционных депутатов не под запись.

"Даже большая часть БПП "за", потому что сейчас Порошенко еще может конвертировать свои полученные почти 25% на выборах Фото: solydarnist.org

Таким образом, сценарий досрочного переизбрания ВРУ уже видится оптимальным для большинства политиков. Правда, мешает отсутствие коммуникации для его реализации. Если же роспуска не произойдет, Зеленскому все-таки придется договариваться с парламентом, но не посредством роликов, а формировать вокруг себя большинство.

"Многие из тех, кто является его противником, сейчас поддержали бы его, выйди он к нам всем открыто. Мы же не знаем, что он на самом деле хочет. Получается кот в мешке, а мы хотим уважения", - говорит один из парламентариев.

Политический эксперт Игорь Петренко считает, что ключевым в отношении между Зеленским и Радой будет не столько позиция фракций и нардепов, сколько договоренности с финансово-промышленными группами, которые являются бенефициарами политических сил.

"Возможны несколько сценариев в отношениях между Зеленским, Радой и финансово-промышленными группами. Первый — Зеленский может продолжить политику троллинга старой системы и старых политиков. "Бомбить" ВР разными законопроектами, при этом, не ни с кем не договариваясь, а используя только публичную риторику. Учитывая большую поддержку, Зеленский может и организовывать массовые акции. Но так можно испортить отношения с финансово-промышленными группами и быстро обнулить свой рейтинг. С другой стороны, группы могут дать возможность создать новые политпроекты, которые потом зайдут в Раду. Это может быть сценарий быстрой перезагрузки власти, в частности, досрочные выборы в парламент. Второй вариант - Зеленский принимает уже существующие правила игры с минимальными фасадными изменениями и использует средства массовой информации, чтобы давать правильные месседжи в массы",- считает эксперт.