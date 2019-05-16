Коломойский прилетел в Днепр: первые подробности и реакция сети

Олигарх и бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским, вернулся в Украину.

Об этом сообщает theБабель.

В комментарии изданию, олигарх подтвердил, что вернулся в Украину. При этом сказал, что не знает, чем займется в Украине в первую очередь.

Отметим, что журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Telegram-канале сообщил, что в 2:30 ночи четверга, 16 мая, в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором Коломойский и прибыл в Украину.

Известно, что Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года он жил в Израиле, в городе Герцлия.

В сети тут же стали комментировать это событие.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский предложил Украине двойной выход из ситуации вокруг ПриватБанка.