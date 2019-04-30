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Появились подробности непубличного скандала Зеленского и Коломойского

вторник, 30 апреля 2019, 22:34
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Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о скандале мужа с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает издание The Daily Beast, ссылаясь на слова Зеленской.

По ее словам, Владимир в 2015 году боролся против цензуры Коломойского.

"У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале "1+1" из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору", - рассказала она и назвала это "переломным моментом".

Как сообщал "Апостроф", адвокат Игоря Коломойского и Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что ведет дела об отмене национализации "ПриватБанка".

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