Стало известно, кто еще летел в Украину в самолете с Коломойским

Стали известны подробности возвращения известного украинского олигарха Игоря Коломойского в Украину в ночь на четверг, 16 мая.

Ими поделился украинский журналист Юрий Бутусов, рассказав, кто прилетел в Украину вместе с Коломойским.

"Игорь Коломойский прилетел чартером из Тель-Авива в Днепр в 2.55 ночи. Вместе с ним прилетели два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Відродження" Андрей Шипко. Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем", - уточнил он.

Кроме того, по его словам, ранее в Днепр уже вернулся бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. Он прибыл в Днепр 12 мая в 18:00 чартерным рейсом. Так, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский предложил Украине двойной выход из ситуации вокруг ПриватБанка.