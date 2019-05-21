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В сети смеются над велосипедным визитом Ляшко к Зеленскому: фото и видео

вторник, 21 мая 2019, 10:44
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Фото: соцсети

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко рассмешил украинцев своим визитом в резиденцию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Facebook.

"Олег Ляшко приехал к Зеленскому под АП на велосипеде. Борется за образ Слуги народа. Сказал, что это велик ни Зеленского, но даст журналистам покататься. Интересно, откуда на нем приехал от дома или за углом пересел из люксового авто?" – говорится в подписи к фото, на котором действительно Ляшко сидит на велосипеде.

Кроме того, Ляшко рассказал о том, как его встретили на входе в резиденцию.

Так, когда Ляшко пытается попасть на консультацию к Зеленскому, охрана требует оставить телефон, он отказывается, пытается прорваться и говорит: "Нет я не оставлю телефон, я хочу, чтобы люди видели, что там происходит..." Он уверяет, что "на самом деле ничего не поменялось: как было при Порошенко все закрыто, так оно и есть. От людей прячутся, правду не говорят".

Впоследствии Ляшко все же оставил телефон у охраны и все-таки зашел в администрацию президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мосийчук показал Ляшко своего носорога.

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