Мосийчук показал Ляшко своего носорога: эксклюзивные фото

Во вторник, 9 апреля, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на заседание Верховной Рады пришел с сувениром в виде носорога.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

На кадрах видно, что Мосийчук якобы показывает фото лидеру "Радикальной партии", бывшему кандидату в президенты Украины Олегу Ляшко. Оказалось, что на самом деле этот носорог - подарок Мосийчуку от лидера Радикальной партии - Олега Ляшко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов засветил в Раде элитные часы за 2 миллиона гривен.

Ранее народный депутат от партии "Самопомощь" Иван Мирошниченко появился на заседании Верховной Рады в часах стоимостью около полумиллиона гривен. На фото можно увидеть, что у Мирошниченко на руке часы Zenith El Primero.