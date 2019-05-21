Зеленский назвал главу Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в указе.

Как отмечается, решение было принято в соответствии с частью 3 ст. 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части 3 ст. 3 Закона Украины "О государственной службе".

Также стало известно, что Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира, который является его бизнес-партнером.

Как сообщалось, ранее нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко рассказал в интервью "Апострофу", можно ли считать Андрея Богдана политиком, независимым от олигарха Игоря Коломойского.