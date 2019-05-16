Опытный царедворец: раскрыта подноготная возможного главы АП при Зеленском

Андрей Богдан, который по слухам может стать главой Администрации президента при Владимире Зеленском, является опытным царедворцем.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Говоря о том, будет ли назначение Богдана означать, что Зеленский находится под влиянием олигарха Игоря Коломойского, нардеп отметил, что Богдан, скорее, "человек собственных амбиций".

"То, что Богдан ближе к Коломойскому, чем Сергей Шефир – партнер Зеленского, или другие лица – это очевидно. При этом, Богдан является не только или не столько человеком Коломойского, как человеком собственных амбиций", - заявил Геращенко.

При этом он напомнил, что Богдан довольно таки известная в политических кругах фигура. Так, еще в 2007 году Богдан был депутатом Верховной Рады, после чего работал уполномоченным по борьбе с коррупцией в Минюсте. Также он был замминистра в Кабмине Николая Азарова, а также правительственным уполномоченным по борьбе с коррупцией.

"Это надо помнить, а я очень люблю историю, и знать, кто, где, как был … У него огромный опыт уже государственной деятельности. Он был, между прочим, и кандидатом в депутаты Верховной Рады от Блока Петра Порошенко в 2014 году", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что Богдан явно "знаком с тем, что такое государственный аппарат, и как он работает".

"Мне неизвестно ничего плохого и ничего хорошего о работе Богдана на тех постах. Я этим вопросом не интересовался, но то, что он опытный царедворец - это факт", - резюмировал Геращенко.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не выгодно распускать Раду, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко.