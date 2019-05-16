RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опытный царедворец: раскрыта подноготная возможного главы АП при Зеленском

четверг, 16 мая 2019, 07:23
переглянути новину українською

Андрей Богдан, который по слухам может стать главой Администрации президента при Владимире Зеленском, является опытным царедворцем.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Говоря о том, будет ли назначение Богдана означать, что Зеленский находится под влиянием олигарха Игоря Коломойского, нардеп отметил, что Богдан, скорее, "человек собственных амбиций".

"То, что Богдан ближе к Коломойскому, чем Сергей Шефир – партнер Зеленского, или другие лица – это очевидно. При этом, Богдан является не только или не столько человеком Коломойского, как человеком собственных амбиций", - заявил Геращенко.

При этом он напомнил, что Богдан довольно таки известная в политических кругах фигура. Так, еще в 2007 году Богдан был депутатом Верховной Рады, после чего работал уполномоченным по борьбе с коррупцией в Минюсте. Также он был замминистра в Кабмине Николая Азарова, а также правительственным уполномоченным по борьбе с коррупцией.

"Это надо помнить, а я очень люблю историю, и знать, кто, где, как был … У него огромный опыт уже государственной деятельности. Он был, между прочим, и кандидатом в депутаты Верховной Рады от Блока Петра Порошенко в 2014 году", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что Богдан явно "знаком с тем, что такое государственный аппарат, и как он работает".

"Мне неизвестно ничего плохого и ничего хорошего о работе Богдана на тех постах. Я этим вопросом не интересовался, но то, что он опытный царедворец - это факт", - резюмировал Геращенко.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не выгодно распускать Раду, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Контроль Зеленского и не только: зачем Коломойский вернулся в Украину

Зеленский должен следовать образу Голобородько, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко

Порошенко делает все, чтобы поставить Зеленского в наихудшие условия - Анатолий Амелин

Зеленский против Рады: как депутаты хотят переиграть президента

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: