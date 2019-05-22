Почему люди Коломойского кинули Зеленского с голосованием в Раде: появился ответ

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, не поддержал его инициативы в парламенте, поскольку боится, что окажется ему ненужным в случае получения последним большинства в Верховной Раде.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Игорь Валерьевич понимает, что если Зеленский получит в Раде свое большинство, он президенту может и не понадобиться. Ему важно сохранить контроль над ним, который сейчас может потеряться. То же и с Богданом, который тоже хочет выйти из-под влияния Коломойского, чтобы его перестали ассоциировать с ним", - рассказал один из парламентариев, знакомых с ситуацией.

Как рассказали сразу несколько не связанных друг с другом народных депутатов, интересной в этом вопросе была позиция олигарха Игоря Коломойского, которого называют одним из бенефициаров президента Зеленского: "Он звонил своим нардепам и говорил, чтобы те не голосовали". Именно поэтому в "Видродження" и не дали голосов. Нардепам УКРОПа также велели выйти из зала и не давать голосов.

Подробнее о том, почему депутаты жестко ответили на законодательные инициативы Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Коломойский тоже против: почему Зеленский потерпел поражение в стенах Верховной Рады.