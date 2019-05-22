Коломойский тоже против: почему Зеленский потерпел поражение в стенах Верховной Рады

Еще во вторник президент Владимир Зеленский заявил о своем желании не просто распустить Верховную Раду, но и провести внеочередные выборы по новым правилам, изменив избирательное законодательство. О таком решении после встречи публично заявили и представители парламентских фракций и групп, после чего было созвано внеочередное заседание Верховной Рады. Но уже в среду, 22 мая, народные избранники не поддержали все президентские инициативы и теперь Рада отправится на выборы по старым законам. Почему так произошло — разбирался "Апостроф".

"Вчера (21 мая, - "Апостроф") на встрече с лидерами фракций включение вопроса (законодательные инициативы Зеленского, - "Апостроф") в повестку дня поддержали почти все присутствующие", - рассказал в среду "Апострофу" один из членов команды Зеленского.

Но в среду, 22 мая, уже было видно, что на фоне оглушительной победы на выборах президента, Верховная Рада фактически вступила в войну с Зеленским, у которого теперь достаточно малочисленная группа поддержки в пока еще действующем парламенте. Это означает невозможность провести хоть какое-то решение через парламент. Хотя еще накануне вечером, как рассказывают депутаты, они насчитывали не менее 200 человек, готовых проголосовать за инициативы Зеленского.

На специально созванное внеочередное заседание Рады народные депутаты зарегистрировались только с третьей попытки.

"Вчера насчитывали более 200 голосов за изменения, а сегодня еле наберется 100. Ляшко не даст, группа "Видродження", которая близка к Коломойскому — тоже. Нет шансов даже на включение в повестку дня. На последней нашей фракции было человек 30 и все спорили относительно этих вопросов, а отмашки от руководства не было. Хотя группа "Удара" точно будет "за". Им нужно, чтобы партия Кличко преодолела проходной барьер и чем ниже он будет, тем лучше. Но группа Третьякова (Александр Третьяков, - "Апостроф"), например, против", - делился в разговоре с "Апострофом" один из нардепов от "Блока Петра Порошенко".

Стоит отметить, что текст закона "О публичных закупках" появился только в начале дня, а законопроект, который предусматривает изменения в процедуру выборов народных депутатов, был внесен только около 13:00. Именно в это время у депутатов появилась возможность впервые ознакомиться с его текстом. Несмотря на то, что такая практика встречается не впервые, многие отказалась поддерживать за эту инициативу по этой причине.

Новый законопроект предлагал изменить избирательные правила и проводить выборы по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками, снизить проходной барьер для партий до 3%, а также отменить мажоритарную систему, поскольку "на выборах в одномандатных округах распространен прямой и непрямой подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом".

Соглашаясь с необходимостью внедрения открытых списков, в пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что "досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляют шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов". Хотя во время инаугурации Зеленский твердо заявлял, что выборы необходимо проводить по открытым спискам - видимо, передумал.

Практика, когда депутаты видят тексты законопроектов за несколько минут до голосования, наблюдается не впервые Фото: rada.gov.ua / Сергей Ковальчук

"По процедуре должно быть 14 дней на подачу альтернативного законопроекта, а также прохождение профильного комитета, а они уже сегодня хотят все принять. Это попытка ломать через колено, мы на это не пойдем", - убеждал один из нардепов.

И пока депутаты в кулуарах активно общались с прессой, в зале в это время громко вещал лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, который в последние дни решил веселить публику не хуже "95 квартала". Размахивая Конституцией и стоя как всегда в окружении своей фракции, главный радикал заявлял, что не будет поддерживать "узурпацию власти, которую пытается провести Зеленский".

"Под видом защиты открытых списков, они все просто хотят защитить мажоритарщиков", - улыбаясь, прокомментировал "Апострофу" один из внефракционных нардепов.

Многие мажоритарщики уже начали подготовку к выборам по своим округам, вкладывая туда деньги, а потому в большинстве своем не собирались голосовать "за". "Нас было около 80 человек тех, кто "против". Был даже создан наш общий мажоритарный чат, где мы координировали свою работу. У каждого была своя задача: кто-то должен был следить, чтобы не было не персонального голосования, кто-то убеждать, ведь мы же не знали, что может произойти за ночь и сколько кому денежных знаков могут предложить", - объяснял один из парламентариев-мажоритарщиков.

Непонятной была ситуация и с фракцией "Народного фронта". Как рассказал один из народных депутатов, еще вчера за инициативы Зеленского готовы были проголосовать не менее 50 депутатов.

"Но потом они одумались и поняли, что таким образом можно организовать Зеленскому в Раде подавляющее большинство, а самим пролететь. Поэтому почти в полном составе не поддерживают эти инициативы", - прокомментировал собеседник "Апострофа".

Кроме того, как рассказали сразу несколько не связанных друг с другом народных депутатов, интересной в этом вопросе была позиция олигарха Игоря Коломойского, которого называют одним из бенефициаров президента Зеленского: "Он звонил своим нардепам и говорил, чтобы те не голосовали".

Именно поэтому в "Видродження" и не дали голосов. Нардепам УКРОПа также велели выйти из зала и не давать голосов.

"Игорь Валерьевич понимает, что если Зеленский получит в Раде свое большинство, он президенту может и не понадобиться. Ему важно сохранить контроль над ним, который сейчас может потеряться. То же и с Богданом, который тоже хочет выйти из-под влияния Коломойского, чтобы его перестали ассоциировать с ним", - рассказал "Апострофу" один из парламентариев, знакомых с ситуацией.

Пока в кулуарах каждый пытался делать свои прогнозы, под стенами Рады вышли на митинг "Национальные дружины", которые призывали "не допустить реванша" и поддержать отмену мажоритарки.

Ближе к 14:00 председатель Рады Андрей Парубий все-таки поставил вопрос о включении в повестку дня президентских законопроектов. Но вопрос провалился. Рада дала за включение в повестку дня законопроекта об изменении избирательных правил всего 92 голоса. За законопроект о публичных закупках дали всего 127 голосов. После этого спикер Андрей Парубий объявил заседание закрытым.

Тем временем в кулуарах Рады материализовались несколько человек из команды нового президента: его представитель в парламенте Руслан Стефанчук и заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, которые стали отбиваться от многочисленных вопросов прессы.

"Было продемонстрировано, что вчерашние договоренности просто нарушены. Компромисс, который был найден вчера, сегодня никто не поддержал", - заявил журналистам Стефанчук, отметив, что он еще будет иметь встречу с Зеленским, где они попробуют найти пути решения этой проблемы.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, что как и многие депутаты был разочарован увиденным законопроектом.

"Я дважды пересматривал. Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативе президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны всему украинскому обществу было обещание о введении открытых списков. Но, к сожалению, предложенная нам система, - это полностью закрытые партийные списки, предложенная в этом законопроекте", - добавил Парубий.

Уже вечером один из представителей команды Зеленского спрогнозировал, что указ о роспуске ВР будет опубликован в четверг, поэтому времени для созыва внеочередного заседания Рады и изменения избирательного законодательства уже не останется. "А это значит, выборы летом пройдут по старой системе", - отметил он.

По мнению опрошенных "Апострофом" экспертов, в результатах голосования отчасти есть вина и новоизбранного президента, ведь действия со стороны команды Зеленского свидетельствуют о его политической незрелости и институционной слабости.

"Пока что это все больше похоже на сумбур и безответность. Это может втянуть страну еще глубже в политический кризис. Но это не кино, здесь нельзя переснять сцену", - говорят собеседники издания.

"Каждый в этой истории получил что хотел: Зеленский сможет снова посетовать на Раду и записать новое гневное видео, а Рада оставила привычную и удобную систему голосования", - сказал "Апострофу" после закрытия заседания один из депутатов-мажоритарщиков.