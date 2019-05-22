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Приказ №1: появились мощные фотожабы на фразу Зеленского о детях чиновников

среда, 22 мая 2019, 06:32
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Фраза президента Украины Владимира Зеленского о портретах детей в кабинетах чиновников, вместо его собственных, стала поводом для ярких фотожаб.

Их публикуют в сети.

На одной из них автор наглядно показал во всей красе, как в таком случае будет действовать российская пропаганда.

Напомним, что поводом для этих фотожаб стала следующая фраза Зеленского на инаугурации: "Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал он.

Подробнее о том, что говорил Зеленский на инаугурации, читайте в материале "Апострофа": Каждый из нас - президент: главные цитаты из инаугурационной речи Зеленского.

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Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

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