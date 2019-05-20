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Каждый из нас - президент: главные цитаты из инаугурационной речи Зеленского

понедельник, 20 мая 2019, 13:47
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Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу глав государства, став официально шестым президентом Украины.

После инаугурации Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором хорошо посмеялся над Верховной Рады, а в завершение вообще объявил о ее роспуске.

"Апостроф" приводит главные цитаты из речи президента. Отметим, что вся речь Зеленского была на украинском языке и лишь дважды он переходил на русский.

Каждый из нас президент. Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев. Это не моя, это наша общая победа.

С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за страну, которую мы оставим своим детям. Каждый из нас, на своем месте, сможет сделать все для расцвета Украины.

Мы выбрали путь в Европу, но Европа - не где-нибудь. Европа вот здесь (в голове - "Апостроф".). И когда она будет вот здесь - тогда она появится и вот здесь - по всей Украине.

У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас - переселенец. И каждый из нас - запробитчанин. Но мы все это преодолеем! Потому что каждый из нас - украинец.

Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь - нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке.

Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой.

Сувениров из-за рубежа не нужно, привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности.

Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами - в обороне родной земли, японцами - в технологиях, швейцарцами - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия.

И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе ... Я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно - я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий.

Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.

(Переходит на русский, обращаясь к Москве) Я уверен, что прекрасным первым шагом для начала диалога, станет возвращение всех украинских пленных.

И Крым, и Донбасс - это наша украинская земля. Где мы потеряли самое главное. Это - люди.

(Опять переходит на русский) И пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Украинец - это не в паспорте. Украинец - это вот здесь.

Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые ежедневно отдают жизнь за страну. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение.

Нужно не говорить о стандартах НАТО, а создавать эти стандарты.

Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем. Правительство и является нашей проблемой".

И я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит: мы ничего не можем сделать. Неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах!

Мое избрание доказывает - граждане устали от опытных, системных, надутых политиков ...

Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу.

Президента - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрит в глаза им.

Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.

В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать все, чтобы украинцы, по крайней мере, больше не плакали.

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