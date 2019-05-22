Руководитель "Квартала 95" вошел в руководство СБУ: фото и детали биографии

Лидер партии "Слуга народа", руководитель студии "Квартал 95" Иван Баканов назначен на должность первого заместителя Службы безопасности Украины.

Указ об этом 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге. С 25 января 2013 года он руководит "Кварталом 95". Во главе политической силы он стоит со 2 декабря 2017 года.

Известно, что Баканов вырос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в одном подъезде в Кривом Роге.

Интересно, что основателем студии "Квартал-95" значится Green Family Ltd, которая зарегистрирована на Кипре. Одним из ее руководителем является супруга Баканова - Оксана Лазаренко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Генерального штаба.